احالة 8 قيادات بالطرق والكباري للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 8 من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري إلى المحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لتسببهم في إهدار المال العام وذلك على خلفية مخالفات شابت تعاقد لتوريد علامات إرشادية ببعض الطرق بالمنطقة المركزية وجنوب سيناء.

وشملت قائمة المتهمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وكيل وزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية ومهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة ومهندس التخطيط بالهيئة ومهندس إدارة تأمين وسلامة الطرق ومهندس المنطقة الحادية عشر بالهيئة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في بيان له إن “قرار الاتهام الذي أعده المستشار محمد عبد الهادي نائب رئيس النيابة الإدارية ورد به أن المتهم الأول لم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال سحب باقي عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى منذ توقف الشركة عن التنفيذ عقب تسليمها عدد 400 علامة من عدد 2000 وإسنادها إلى شركة أخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملي تلك الطرق للخطر”.

وأضاف أن “المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن وبوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق محل التحقيق وافقوا على استلام العملية ابتدائيا رغم عدم التزام الشركة المتعاقدة بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ”.

وأشار إلى أن المتهمين الثالث والرابع بوصفهما عضوي الإشراف على عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى وافقا على استلام عدد 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة على نحو ترتب عليه صرف مبلغ 286 ألف جنيه للشركة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد علامات خرسانية على بعض الطرق بالمنطقتين المركزيتين وجنوب سيناء بقيمة 4 ملايين و357 ألف جنيه حيث تم مباشرة التحقيق وتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات حول الواقعة والتي أظهرت عدم كفاية المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بالمناقصتين لخلوها من تحديد الأبعاد الكاملة للعلامات المطلوبة ودون تحديد سمك أو تحديد المسئول عن تركيب الورق العاكس على العلامات.

كما جاء بتحريات الرقابة الإدارية تقاعس المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إخلال الشركة المتعاقدة مع الهيئة بتنفيذ علامات غير مطابقة للمواصفات والامتناع عن تنفيذ باقي العلامات منذ شهر أبريل 2013 وموافقة أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي على استلام العلامات المنفذة بمنطقة جنوب سيناء والمنطقة المركزية رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

وتبين أيضا أن الشركة نفذت عدد 400 علامة إرشادية بالمنطقة المركزية وعدد 677 علامة بمنطقة جنوب سيناء دون مراعاة المواصفات الفنية مما أدى إلي تعرضها للكسر وتطلب إعادة تنفيذها فضلا عن تحمل الهيئة تكلفة الورق العاكس لتلك العلامات بمبلغ 70 ألف جنيه.

وأظهرت الجوانب الفنية من التحقيقات أنه بإجراء اختبار العينات العشوائية للعلامات تبين معه أن جهد الكسر ما بين 70-169 كجم/سم في حين أن الكود المصري تضمن أن الحد الأدنى 325 كجمسم، فضلا عن عدم انتظام الشكل الهندسي للقوائم وعدم تثبيته بالقاعدة الخرسانية وعدم تثبيت القوائم باللوحة وعدم تجانس سمك اللوحة ونقص ارتفاع الأعمدة في بعض الأعمال المنفذة.

كما كشفت التحقيقات عن أن الشركة نفذت حتى 4 مارس 2012 عدد 400 علامة فقط ورغم حلول موعد الانتهاء من عدد 2000 علامة إلا أنه لم توقع عليها أي غرامة تأخير