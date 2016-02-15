الأربعاء المقبل.. «بيت السنارى» يستضيف حفل المنشد «زين محمود»

ينظم بيت السناري بالقاهرة حفل للمنشد الديني الشيخ زين محمود وطلبته من الدارسين بورشة جمع التراث الفني ،و ذلك في الثامنة مساء الاربعاء 17 فبراير المقبل.

زين اعد للحفل باقة متنوعة من الانشاد الديني و الاغاني الشعبية منها حسن ونعيمة ، السيرة الهلالية ،و يشدو بها مع .ربيع زين و شيماء النوبي، ويشاركهم الحفل اطفال مدرسة زين محمود .

الجدير بالذكر ان زين محمود مواليد محافظة المنيا قرية بني مزار تربي منذ طفولتة علي قراءة القران الكريم والمدح ،وعندما توفى أخيه الأكبر الذى كان مداحًا أيضًا ترك الدراسة وعمره 13سنة وأخذ مكانه، لكن حلمه كان دائمًا أكبر من المديح، فالتحق بفرقة الورشة سنة 1992 و تعلم بها الغناء الشعبى ,ثم قدم العديد من الحفلات الناجحة علي مدار مشوارة الفني في مصر و البلاد العربية و الاوروبية

كمااسس “زين “فرقة “زمان فابريك” بفرنسا لتقديم فنون المدح والموال باسلوب يجمع بين الموسيقي الشرقية والغربية ،ثم قدم العديد من اغاني وموسيقي اشهر الافلام منها ” الوان السما السابعة ، جنينة الاسماك ، باب الشمس ،وغيرها