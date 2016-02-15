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غدا..نظر استئناف ممدوح موسى على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه لصالح المطرب عمرو دياب

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غدا..نظر استئناف ممدوح موسى على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه لصالح المطرب عمرو دياب غدا..نظر استئناف ممدوح موسى على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه لصالح المطرب عمرو دياب
تنظر دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وجمال أبو حليفة، غدًا الثلاثاء، الاستئناف المقدم من محامى الإعلامى ممدوح موسى، بتغريمه 10 آلاف جنيه، لتصويره لقطات من برنامج "المفاجأة" لعمرو دياب دون الحصول على إذن كتابى منه.

كانت الدائرة الثالثة بجنح المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار سامح موسى، قضت بتغريم المذيع ممدوح موسى 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإذاعة لقطات فى برنامج "المفاجأة" الذى يقدمه، عن حياة المطرب الشخصية، دون الحصول على إذن منه، كما قضت المحكمة بتعويض مدنى مؤقت وقدره 30 ألف جنيه وواحد، لصالح عمرو دياب.

يذكر أن هيئة المحكمة أوضحت فى حيثيات حكمها، أن المدعى أنذر المدعى عليه بموجب الإنذار رقم 5135 محضرين 6 أكتوبر، بعدم عرض البرنامج لعدم صدور موافقة كتابية من الشاكى، وكذا إذاعة البرومو الخاص بهذا البرنامج، إلا أن المذيع عرضه، وتعدى فيه على الحياة الخاصة للمدعى حينما قام بتصويره أثناء إجرائه عملية جراحية، ولم يطلب منه عمرو دياب ذلك، وإنما كان متواجدًا برفقته كصديق وليس لتصويره، مشيرة إلى أن ما قام به المذيع يمثل جريمة إذاعة واستعمال التسجيل بغير رضاء المدعى، وأن تلك الأفعال جميعها قد تسببت له فى أضرار مادية وأدبية.

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مصر 365

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