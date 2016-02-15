تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ 3 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر " الإرهابى لـ 3 مارس لسماع باقى الشهود.

وقبل تأجيل الجلسة طالب فيصل محمد دفاع المتهم الأول بتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بدار القضاء العالى يومى 15 و 16 مارس من العام الماضى.

وطالب دفاع المتهم الـ 15 بسماع شهادة العقيد حسام حلمى، ودفتر مأموريات قسم شرطة الجيزة عن أيام 21 ، 22 ، 23 ، 24 من العام الماضى، وكما طالب بعرض موكله على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات قديمة.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.