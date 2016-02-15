بالفيديو: كيف تعقمين حافظة الطعام؟

حافظات الأطعمة رفائق العاملين خارج المنازل، تتطلّب التنظيف من خلال غسلها، يومياً، بالماء وسائل الجلي، فضلاً عن تعقيمها مرة كل أسبوع، وفق الطريقة الآتية:

* أنت بحاجة إلى:

- حبة من الليمون الحامض.

- وعاء من الماء.

- قليل من "كاربونات الصوديوم"/ رماد الصودا.

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* الطريقة:

1. اعصري الليمون الحامض داخل الوعاء المليء بالماء.

2. انقعي حافظة الطعام في الوعاء، وضعي الأخير في الثلاجة لبضع ساعات.

3. بعد إخراج "الحافظة" من الثلاجة، ادعكيها بقليل من "كاربونات الصوديوم".

4. وأخيراً، اشطفي "الحافظة" بالماء.