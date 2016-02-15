أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو: كيف تعقمين حافظة الطعام؟

Google+ Print

الإثنين 15-02-2016 17:18

حافظات الأطعمة رفائق العاملين خارج المنازل، تتطلّب التنظيف من خلال غسلها، يومياً، بالماء وسائل الجلي، فضلاً عن تعقيمها مرة كل أسبوع، وفق الطريقة الآتية:

* أنت بحاجة إلى:
- حبة من الليمون الحامض.
- وعاء من الماء.
- قليل من "كاربونات الصوديوم"/ رماد الصودا.
بالفيديو: لمّعي الفضّة بقشرة الموز
* الطريقة:
1. اعصري الليمون الحامض داخل الوعاء المليء بالماء.
2. انقعي حافظة الطعام في الوعاء، وضعي الأخير في الثلاجة لبضع ساعات.
3. بعد إخراج "الحافظة" من الثلاجة، ادعكيها بقليل من "كاربونات الصوديوم".
4. وأخيراً، اشطفي "الحافظة" بالماء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة