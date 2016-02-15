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«صحة الدقهلية»: ليس لدينا أمراض غامضة.. ووفاة 4 أطفال من بين 6491 «معدل طبيعي» (فيديو)

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«صحة الدقهلية»: ليس لدينا أمراض غامضة.. ووفاة 4 أطفال من بين 6491 «معدل طبيعي» (فيديو) «صحة الدقهلية»: ليس لدينا أمراض غامضة.. ووفاة 4 أطفال من بين 6491 «معدل طبيعي» (فيديو)

الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية (أرشيفية)

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الأطفال الأربعة المتوفين داخل مستشفى المنزلة العام، اثنين توفوا بسبب اصابتهم بالالتهاب الرئوي وتوفي اثنين آخرين بسبب إصابتهم النزلة المعوية، مشيرا إلى وجود 4 حالات وفاة فقط من بين 6491 حالة دخلت المستشفى الفترة الماضية، بمعدل أقل من الطبيعي، على حد قوله.

ونفى “مكي”، خلال مداخة هاتفية على برنامج (عين على البرلمان)، على قناة الحياة 2، اليوم، الاثنين، وجود أي ظاهرة أو تفشي للأمراض في المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن علاج انفلونزا الطيور متواجد ومتوفر، وناشد المواطنين التوجه إلى أقرب وحدة صحية في حال الشعور بأعراض الأنفلونزا.

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