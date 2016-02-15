رئيس الوزراء التركى: لن نسمح بسقوط أعزاز السورية بيد الأكراد

قال رئيس الوزراء التركى داوود أوغلو أن روسيا تسعى إلى خلق توتر عالمى بسعيها لفرض شروطها فى سوريا، مؤكدا على أنه لن نسمح بسقوط أعزاز شمالى سوريا بيد المسلحين الأكراد وسيتلقون "ردة فعل شديدة" إن اقتربوا مجددا منها.

وأضاف أوغلو خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين نقلتها فضائية "سكاى نيوز" أن أنقرة ستجعل من مطار منغ العسكرى غير قابل للاستعمال إذا لم ينسحب الأكراد منه.

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