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مقتل 14 مدنيا فى قصف على مستشفى ومدرسة بأعزاز شمالى سوريا

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مقتل 14 مدنيا فى قصف على مستشفى ومدرسة بأعزاز شمالى سوريا مقتل 14 مدنيا فى قصف على مستشفى ومدرسة بأعزاز شمالى سوريا
أفادت "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل اليوم، عن مقتل 14 مدنيا وجرح العشرات فى قصف على مستشفى ومدرسة فى أعزاز شمالى سوريا.
>و قال مسؤول أمنى تركى إن سبعة صواريخ روسية استهدفت مستشفى فى بلدة أعزاز بشمال سوريا اليوم الاثنين وإن عدد القتلى المدنيين قد يتجاوز 14 قتيلا.

وقالت جمعية الأطباء المستقلين وهى منظمة سورية غير حكومية تدير المستشفى فى باب السلامة قرب الحدود التركية إن 30 على الأقل أصيبوا فى الهجمات.
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