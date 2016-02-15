أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإمارات: تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيسا لجهاز أمن الدولة

Google+ Print
الإمارات: تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيسا لجهاز أمن الدولة الإمارات: تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيسا لجهاز أمن الدولة
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا اتحاديًّا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيسًا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسومًا اتحاديًّا بتعيين اللواء الشيخ خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيسًا لجهاز أمن الدولة بدرجة "وزير" اعتبارًا من تاريخه، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365