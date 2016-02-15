الإمارات: تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيسا لجهاز أمن الدولة

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا اتحاديًّا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيسًا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسومًا اتحاديًّا بتعيين اللواء الشيخ خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيسًا لجهاز أمن الدولة بدرجة "وزير" اعتبارًا من تاريخه، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية".

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