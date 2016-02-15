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وزير الخارجية العراقى يدعو تركيا لإعلان انسحاب قواتها من بلاده

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وزير الخارجية العراقى يدعو تركيا لإعلان انسحاب قواتها من بلاده وزير الخارجية العراقى يدعو تركيا لإعلان انسحاب قواتها من بلاده

دعا وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، تركيا الاثنين، إلى الإعلان عن انسحاب قواتها من العراق وإنهاء انتهاكها للسيادة العراقية، مشدّدا على أن أى مبادرة بين العراق وتركيا يجب أن تـُسبَق بخطوات إيجابية.
>ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الجعفرى قوله فى بيان اليوم أن "أى مبادرة بين العراق وتركيا يجب أن تـُسبَق بخطوات إيجابيّة، ومواقف تصبُّ بمصلحة البلدين، واحترام السيادة"، مُشدِّداً على "ضرورة الإعلان عن قرار انسحاب القوات التركيّة من الأراضى العراقـيّة، وإنهاء صفحة الانتهاك للسيادة العراقيّة من سجل العلاقات العراقية-التركية".

وأضاف أنه "لا يُمكِن الحُصُول على أى مكسب من العراق إلا من خلال احترام سيادة، ووحدة العراق، وتبادل المصالح المُشترَكة".

وشدّد الجعفرى على أن "العراق يُصِرُّ على بناء علاقاته مع دول الجوار على أساس الثقة، وتبادل المصالح، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، وقاعدة حسن الجوار التى لا تقبل بوُجُود أى قوات تحمل السلاح، وترتكب عمليّات فى دول الجوار انطلاقاً من الأراضى العراقـيّة".
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