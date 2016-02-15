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مقتل جندي سعودي في قصف على الحدود اليمنية

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مقتل جندي سعودي في قصف على الحدود اليمنية مقتل جندي سعودي في قصف على الحدود اليمنية

ارشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، مقتل جندي سعودي على الحدود مع اليمن، جراء تعرض المنطقة لقصف من داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف المتحدث أن إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الحرث بمنطقة جازان، تعرضت مساء الأحد، إلى مقذوفات عسكرية من داخل اليمن، ما أدى إلى مقتل جندي سعودي بحرس الحدود، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، امس، عن مقتل أحد جنودها، وإصابة آخر خلال مشاركتهما في القتال الدائر باليمن.

وقتل أكثر من 90 شخصًا، غالبيتهم من العسكريين السعوديين، بسقوط قذائف وتبادل لإطلاق النار عبر الحدود منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته في اليمن ضد الحوثيين قبل زهاء عام واحد.

 

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