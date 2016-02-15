سمير غطاس: هناك خلايا إخوانية نائمة بين أمناء الشرطة ويجب التحقيق والكشف عنها (فيديو)

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن هناك خلايا إخوانية نائمة بين أمناء الشرطة، مطالبا بالتتحقق والكشف عنها، لأنها تعطي فرصة لحملات تشويه جهاز الشرطة، على حد قوله.

وأكد أن هناك احتكاك حدث مع النائب محمد عبد الغني، بمطار القاهرة، وتم سحب بطاقة عضويته بالبرلمان، بالرغم من كونه عضو مجلس نواب ويتمتع بالحصانة، مطالبا بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المسئولين.

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج عين على البرلمان، على قناة الحياة 2، اليوم، الاثنين، أن جهاز الشرطة يقدم أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن الوطن والتصدي للإرهاب، مضيفا: ” لن نقبل العودة لتسميم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين”، داعيا وزارة الداخلية للضرب بيد حديد على كل من يسيء لجهاز الشرطة وعلاقته بالشعب.

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