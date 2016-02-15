أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سمير غطاس: هناك خلايا إخوانية نائمة بين أمناء الشرطة ويجب التحقيق والكشف عنها (فيديو)

Google+ Print
سمير غطاس: هناك خلايا إخوانية نائمة بين أمناء الشرطة ويجب التحقيق والكشف عنها (فيديو) سمير غطاس: هناك خلايا إخوانية نائمة بين أمناء الشرطة ويجب التحقيق والكشف عنها (فيديو)

سمير غطاس (أرشيفية)

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن هناك خلايا إخوانية نائمة بين أمناء الشرطة، مطالبا بالتتحقق والكشف عنها، لأنها تعطي فرصة لحملات تشويه جهاز الشرطة، على حد قوله.

وأكد أن هناك احتكاك حدث مع النائب محمد عبد الغني، بمطار القاهرة، وتم سحب بطاقة عضويته بالبرلمان، بالرغم من كونه عضو مجلس نواب ويتمتع بالحصانة، مطالبا بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المسئولين.

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج عين على البرلمان، على قناة الحياة 2، اليوم، الاثنين، أن جهاز الشرطة يقدم أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن الوطن والتصدي للإرهاب، مضيفا: ” لن نقبل العودة لتسميم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين”، داعيا وزارة الداخلية للضرب بيد حديد على كل من يسيء لجهاز الشرطة وعلاقته بالشعب.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»