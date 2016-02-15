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النفط يتراجع مع ارتفاع الدولار وصدور بيانات صينية ضعيقة

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النفط يتراجع مع ارتفاع الدولار وصدور بيانات صينية ضعيقة النفط يتراجع مع ارتفاع الدولار وصدور بيانات صينية ضعيقة

هبوط النفط -تعبيرية

تراجعت النفط، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وصدور بيانات تجارية صينية ضعيفة، أججت المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا إلى 32.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش، وجرى تداول الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة عند 29.40 دولار للبرميل، دون تغيير تقريبا عن سعر الإغلاق يوم الجمعة، وفقًا لـ”رويترز”.

ومن المرجح أن تكون التعاملات أقل من المعتاد اليوم، بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

وقال تاماس فارجا، محلل النفط في بي.في.إم أويل أسوشيتس للسمسرة في لندن: “النفط هبط بفعل قوة الدولار وبيانات الصادرات والواردات الصينية المخيبة للآمال”.

وارتفع الدولار 0.4 في المئة مقابل سلة من العملات بعد أن هبط لأقل مستوى له في نحو أربعة أشهر، وصعود الدولار يضعف الإقبال على عقود النفط المقومة بالعملة الأمريكية.

وأظهرت بيانات حكومية أن صادرات الصين هبطت 11.2 في المئة في يناير الماضي عن مستواها قبل عام كما تراجعت الواردات 18.8 في المئة، وكلاهما أسوأ مما كان متوقعا، وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 20 في المئة من مستويات قياسية مرتفعة في الشهر السابق

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