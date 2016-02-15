بالصور.. "الفيوم" تتسلم سيارات نظافة وإطفاء من الهيئة العربية للتصنيع

تسلمت محافظة الفيوم عدداً من سيارات النظافة والإطفاء الحديثة من الهيئة العربية للتصنيع، وذلك إستكمالاً للتعاون ما بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع فى القطاع الخدمى.

وتفقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم السيارات بمقر الهيئة العربية للتصنيع، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسلمت اليوم أربعة سيارات، إثنتان منها لجمع القمامة، وأخرى للتجميع والكبس، إضافة إلى سيارة إطفاء مجهزة بكافة الإمكانيات الحديثة، مضيفاً أن السيارات ستدخل الخدمة فور وصولها المحافظة لتنضم إلى السيارات العامله بقطاعى النظافة والحماية المدنية، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى بشتى الطرق لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العامله بالقطاعات الخدمية لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تتبنى خطة شامله للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة، وعلى رأسها قطاع النظافة، من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمى للمستوى الحضارى.



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