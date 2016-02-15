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بالصور.. محافظة جنوب سيناء تعقد اجتماعا للاستعداد لمؤتمر إفريقيا 2016

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بالصور.. محافظة جنوب سيناء تعقد اجتماعا للاستعداد لمؤتمر إفريقيا 2016 بالصور.. محافظة جنوب سيناء تعقد اجتماعا للاستعداد لمؤتمر إفريقيا 2016
عقد اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا تنسيقيا للاستعداد لمؤتمر إفريقيا 2016، برئاسة اللواء جمال الرئيس السكرتير العام المساعد بجنوب سيناء، والعميد عصام خضر مدير عام العمليات والأزمات، وبحضور كافة الأجهزة المعنية.

وشدد الاجتماع على تجميل شوارع شرم الشيخ وتأمينها الكامل والاستعدادات فى كافة المديريات، ورفع درجة الاستعداد ووقف الإجازات.

كما أكد محمود عيسى على إيقاف أى أعمال مقاولات بشرم الشيخ أثناء المؤتمر، ووقف أى إنشاءات على طريق المحور والمطار حتى قاعة المؤتمرات، ومنع خروج عمال المقاولات وسيارات المقاولات نهائيا أثناء المؤتمر.

كما طالب بوقف سير سيارات القمامة أثناء توقيت انعقاد المؤتمر، وعدم السير بشارع السلام وتوفير سيارات صرف صحى زيادة على السيارات الموجودة بشرم الشيخ، وتوفير كافة الإمكانيات من مولدات كهربائية احتياطية.

وأكد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء أن المحافظة جاهزة لأى مؤتمر لأننا وصلنا إلى درجة الاحتراف فى إقامة المؤتمرات ومستعدون لإقامة أى مؤتمر قبل موعده بـ24ساعة و"إننا نستطيع " وعلى قدر المسئولية وسنرفع اسم ونشرف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسنكون صورة مشرفة لمصر كلها.

محافظة-جنوب-سيناء-تعقد-اجتماعا-للاستعداد-لمؤتمر-إفريقيا-2016-(1)

محافظة-جنوب-سيناء-تعقد-اجتماعا-للاستعداد-لمؤتمر-إفريقيا-2016-(2)

محافظة-جنوب-سيناء-تعقد-اجتماعا-للاستعداد-لمؤتمر-إفريقيا-2016-(3)

محافظة-جنوب-سيناء-تعقد-اجتماعا-للاستعداد-لمؤتمر-إفريقيا-2016-(4)

محافظة-جنوب-سيناء-تعقد-اجتماعا-للاستعداد-لمؤتمر-إفريقيا-2016-(5)
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