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بالصور.. انعقاد المجلس التنفيذى لمدينة دهب

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بالصور.. انعقاد المجلس التنفيذى لمدينة دهب بالصور.. انعقاد المجلس التنفيذى لمدينة دهب
عقد اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب، المجلس التنفيذى الشهرى بالقاعة الرئيسية بمجلس المدينة، لمناقشة ما تم إنجازه خلال الشهر الماضى.

واستعرض عماد علوان مع أعضاء المجلس ومديرى الإدارات، تجديد 9 من العاملين بالمجلس، وكذلك توزيع هدايا أعياد الميلاد لشهر فبراير.

وحضر المؤتمرعلى حمادة نائب رئيس المدينة ونعمات عباس سكرتيرة المدينة، وخلال المجلس قدم علوان التهنئة والشكر والثناء لجميع العاملين على المجهود المتميز والمبذول خلال شهر يناير، وكذلك التهنئة لجميع العاملين بتثبيتهم وأيضاً التهنئة بأعياد ميلاد العاملين خلال شهر فبراير.

وأكد رئيس مدينة دهب على حسن استقبال جميع المواطنين وتأدية خدماتهم ومطالبهم، فى إطار من القانون والضوابط المعمول بها والشفافية التامة.

انعقاد المجلس التنفيذى لمدينة دهب (1)

انعقاد المجلس التنفيذى لمدينة دهب (2)

انعقاد المجلس التنفيذى لمدينة دهب (3)

انعقاد المجلس التنفيذى لمدينة دهب (4)

انعقاد المجلس التنفيذى لمدينة دهب (5)
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