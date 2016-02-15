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بالفيديو والصور..محافظ كفر الشيخ يقود حملة لرفع الإشغالات بحى غرب

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بالفيديو والصور..محافظ كفر الشيخ يقود حملة لرفع الإشغالات بحى غرب بالفيديو والصور..محافظ كفر الشيخ يقود حملة لرفع الإشغالات بحى غرب
قاد اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الاثنين، حملة لإزالة الإشغالات بحى غرب مدينة كفرالشيخ، بداية من شارع الشهيد الزواوى، وشارع بور سعيد، وشارع سكة روينة، وشارع الدلتا، وسكة روينة، وتقسيم 4 .

كما وجه عدد من المواطنين الشكر لمحافظ كفر الشيخ على رفع الإشغالات من الشوارع والحفاظ على السيولة المرورية وحق المواطنين فى السير فى الشوارع بشكل آدمى وإنسانى لائق، قائلاً لأصحاب المحلات، "محلاتكم ملك لكم والشوارع ملك للعامة والمارة فلا يحق لكم أن تتجاوزوا حقوقهم".

وحثهم المحافظ على النظافة وتجميل شوارع المدينة، كما تواصل الحملة بالتعاون مع قسم ثان كفر الشيخ وشرطة المرافق .

رافقه خلالها اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

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