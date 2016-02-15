الجمعة المقبلة.. فرقة «مسرح مصر» تعرض مسرحية «كلام رجالة»

تقدم فرقة “مسرح مصر”، بمشاركة الفنان أشرف عبدالباقي، أحدث عروضها المسرحية “كلام رجالة”،فى الثامنة مساء الجمعه 19فبراير عبرقناة “MBC مصر”،

المسرحية من تأليف وإخراج مسرحى نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد ،وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول ظهور فأر داخل منزل أسرة تتكون من عدد كبير من الأفراد، مما يسبب لهم الكثير من المُفارقات الساخرة بينهم وبن الجيران،

ويشارك في بطولتها بجانب أشرف عبد الباقي ،نجوم الفرقة حمدي الميرغني،مصطفى خاطر،كريم عفيفي،دينا محسن “ويزو”، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد،محمد انور،محمد توب، وائل العوني، بيشوي طاهر، وسمر جابر.