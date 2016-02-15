14 مليون جنيه لدعم 3 مجالات للتنمية في المنيا

قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، إن الوحدة المحلية بصدد تنفيذ 9 مشروعات متنوعة، في ثلاث مجالات، تبلغ تكلفتها حوالي 14 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، وحل المشكلات التي يعانون منها سواء التلوث البيئي، والصعوبة في التنقل من مكان إلى آخر.

وأضاف الفحام أن المركز ينفذ 4 مشروعات فى مجال تحسين البيئة والقضاء على الملوثات بتكلفة إجمالية قدرها مليون و410 آلاف جنيه، حيث يتم تغطية ترعة الدسوت الغربى، بقرية تلة وترعة كوم الزهير الأيسر بقرية ريدة وفرع الجبانة، بقرية ههيا وترعة عبيد بقرية نزلة عبيد، وفى مجال الكباري، جارٍ إنشاء 5 كباري بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و200 ألف جنيه، حيث تم البدء فى إنشاء كوبرى للمشاة على ترعة سواده أمام قرية الشرفا، وكوبرى على ترعة سواده في قرية الداودية، وكوبرى أمام مجمع المدارس في قرية ههيا، وكوبرى الحواصلية وكوبرى أخر بصفط الخمار.

وأشار الفحام إلى أنه فيما يتعلق بمجال الكهرباء، تم تدعيم شبكات المدينة والمركز بمحولات وأكشاك إنارة ورفع القدرات، حيث جارٍ زرع 400 عمود إنارة بواقع 50 عمود بكل قرية، من القرى الثامنية، وذلك بإجمالى تكلفة قدرها 5 ملايين و400 ألف جنيه ، لتدعيم وترميم الأعمدة المفقودة والمتهالكة .