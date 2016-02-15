مباحث تموين أسيوط تحرر 102 قضية خلال يومين

تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط من تحرير 102 قضية تموينية خلال يومين لمخالفات تموينية متنوعة.

وقال العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بأسيوط، إن الحملات مستمرة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الجهود ومداومة المرور المستمر على الأسواق والمحلات العامة لتنقيتها من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار أبو شقة إلى أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين تجميع دقيق بلدى مدعم لبيعه بالسوق السوداء وبيع مواد بترولية مدعمة فى السوق السوداء واستخدام إسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصص له وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإدارة منشأة بدون ترخيص.

وأضاف مدير مباحث التموين أن بيان المضبوطات يضم 750 كيلو دقيق بلدى مدعم وطن من البنزين 80 المدعم و50 كيلو من مشتقات اللحوم غير الصالحة و30 كيلو من الزبد الفلاحي مجهولة المصدر و9 كيلو من عجينة البيتزا مجهولة المصدر و3 الآف و200 رغيف بلدى مدعم و750 اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم و350 إسطوانة بوتاجاز منزلية منوها ان عدد المحاضر التى تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 78 محضرا.