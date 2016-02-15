«بكري»: سأتقدم باستجواب حول واقعة خلط القمح المحلي بالمستورد (فيديو)

قال النائب مطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم باستجواب للبرلمان، عقب بيان الحكومة، حول واقعة خلط القمح المحلي بالمستورد، العام الماضي، مما أدى إلى خسارة الدولة 2 مليار و 700 مليون جنيه.

وأضاف “بكري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج عين على البلمان، على قناة الحياة 2، اليوم، الاثنين، إن النواب أبلغوا رئيس البرلمان بوجود حالة من الإنزعاج، بسبب نية الحكومة خفض سعر أردب القمح، قبل أن يتم عقد لقاء بين رئيس الوزراء و40 نائبا استقروا خلاله على الإبقاء على سعر أردب القمح كما هو بسعر 420 جنيها.

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