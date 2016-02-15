الملاعق الباردة والروزماري للتخلص من انتفاخ العينين

إذا كنت ممن يعانون من انتفاخ العينين، فاحرصي على تطبيق هذه النصائح البسيطة، حتى تتخلّصي من هذه المشكلة المزعجة. فهذه الحلول تجمع بين العادات التقليدية القديمة وبعض الابتكارات الحديثة، فجرّبيها، واحدةً تلو الأخرى، لتجدي منها ما يلائمك:

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1.الملعقة الباردة: إنّ من أقدم العلاجات للتخلص من انتفاخ العين الملاعق الباردة. كل ما عليك فعله هو وضع ملعقتين دائمًا في الثلاجة؛ وعند شعورك بانتفاخ في العين، قومي بوضع الملعقتين على عينيك لثلاث دقائق على الأقلّ، وسرعان ما سيختفي انتفاخ العين.

2.أكياس الشاي الأخضر: الشاي الأخضر هو مصدر للكافيين الذي يساعد على تضييق الأوعية الدموية والحدّ من التورم، وكلّ ما عليك فعله هو تمرير أكياس الشاي تحت المياه الباردة أو وضعها في الثلاجة، ثمّ تطبيقها على عينيك لمدة عشر دقائق ليختفي انتفاخ العين.

3.الروزماري: يعتبر الروزماري مثل الشاي الأخضر، فهو ذو خصائص مضادة للالتهاب؛ لذا، هو يساعد على شدّ الجلد تحت العين. فإذا كنت تعانين من انتفاخ العين باستمرار، ضعي قطرات من زيت إكليل الجبل (الروزماري) على كريم العين الخاص بك، كما يمكنك إضافة قطرة من زيت إكليل الجبل إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثمّ دلّكي المنطقة المحيطة بالعين، بلطف، من دون أن تقتربي كثيراً من العين.

4.شرائح الخيار: يحتوي الخيار على فيتامين C وخصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على تهدئة العين. إنّ كلّ ما عليك فعله هو الذهاب إلى الاسترخاء والراحة، مع وضع شرائح من الخيار باردة على عينيك، لمدة خمس دقائق، على الأقلّ؛ سيقلّل ذلك من انتفاخ العين بشكل رائع.

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