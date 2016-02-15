الأنوثة والأناقة عنوان مجموعة NÉROLI & ORCHIDÉE من لوكسيتان

تطلق لوكسيتان ان بروفانس مجموعة Néroli and Orchidée المميزة التي تعتبر تعبيراً خالصاً عن أنوثة المرأة وأناقتها. تبدأ العناية بالجسم والبشرة في هذه المجموعة مع حليب الاستحمام يتبعها زيت الجسم لتنتهي مع لمسة رقيقة من ملمع الشفاه.

تجمع عائلة داميانو من منطقة غراس الفرنسية الزهور لانتاج العطر الذي يجمع بين زهر البرتقال المرّ والسحلبية البيضاء المدغشقرية. تعرف زهرة النيرولي مباشرة من شذاها وهي تتناسب مع عطر السحلبية الرقيق. ويذكر أن المجموعة استوحيت من عطر الأو دو تواليت وتعتبر احتفالاً بالمرأة العصرية لذا تعتبر الهدية المثالية في عيد الأم واليوم العالمي للمرأة.

يشكّل حليب الاستحمام من Néroli and Orchidée إضافة ممتازة إلى المجموعة، فقد صمم للحفاظ على رطوبة البشرة. يعطّر حليب الاستحمام بشرتك بفعالية طيلة النهار ويرطّب البشرة الطبيعية والجافة. يبلغ ثمن القارورة بحجم 245 مل 109 د.إ

طريقة الاستخدام: يسكب ملء غطاء أو غطائين من حليب الاستحمام هذا في المياه الدافئة قبل الاستحمام لتعطيرها وتحويلها الى مادة لزجة توفر أكبر حد من الاسترخاء.

يوفر زيت الجسم من Néroli and Orchidée أفضل تغذية للبشرة ليتركها ناعمة ومشرقة من دون أن تكون زيتية. سعر القارورة بحجم 75 مل 179 د.إ

طريقة الاستخدام: يوضع الزيت على راحة الكف ويدهن على البشرة لتوفير التغذية لها.

ينشر ملمع الشفاه Néroli & Orchidée رائحة الورد والفاكهة فيما يغطي الشفاه بطبقة وردية ويمنحها مظهراً جميلاً بدون أن يجعلها دبقة أو جافة. ثمن الـ12 مل منه 49 د.إ

طريقة الاستخدام: يمرر أنبوب الغلوس مباشرة على الشفتين للحصول على لمعان مشرق.

حول مجموعة Néroli and Orchidée

تحوّل الأزهار إلى عطر

للحصول على العطر الثمين المستخلص من أزهار البرتقال المر، تجمع عائلة داميانو هذه الأزهار مباشرة في حدائق منطقة غراس. وبهدف استخلاص العطر بأفضل الطرق، اختارت لوكسيتان إعادة ابتكار عملية التوريد. تقوم هذه الطريقة المنسيّة على تحويل الأزهار الجديدة كل يوم إلى دهن يُنشر على ألواح زجاجية. أما البلسم المعطّر المشبّع بخلاصة العطر فيحمل في طيّاته أفضل ما في هذا العطر الزهري المستخلص من الفاكهة.

السحلبيّة البيضاء المدغشقريّة

يتمّ تجميع أفضل خلاصات السحلبيّة البيضاء في مدغشقر إذ ينمو على هذه الجزيرة أكثر من 1200 نوع منها. وقد اكتشفت لوكسيتان من خلال أحد شركائها وجود تعاونيّة تضمّ 500 منتج صغير اختيروا للمشاركة في تجارة عادلة. فهذه العلامة تضمن نوعية المنتجات وتدريب المزارعين وتوزيع العائدات المنصف على سلسلة المزوّدين، وهي مبادرة تعكس قيم لوكسيتان ان بروفانس.