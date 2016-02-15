M·A·C FLUIDITY رسوم فنيّة لجمال عينيك
الإثنين 15-02-2016 15:27
M·A·C FLUIDITY
العيون الخلابة المذهلة على بُعد تمريرة بسيطة ، Fluidline Eye Liner الجديد من ماك يجمع اللاينر المفضل لديك المفعم باللون مع تنوع القلم للون ينبض بالحياة ينساب عبر الجفون مثل الحبر السائل. رأس أداة التطبيق الدقيق جداً يمنح خطاً أملساً عالي التركيز
مقاوم للتلطخ ويجف بسرعة للمسة نهائية جريئة مثل فن الخط ولكن لعيونك.
FLUIDLINE PEN
أسود Retro Black
أسود بحري غامق Indelibly Blue
أخضر بحري Privet
PRO LONGWEAR PAINT POT
بيج كريمي Layin’ Low
رمادي داكن متوسط Groundwork
بيج طبيعي Painterly
بيج أصفر Soft Ochre
بيج ناعم مع لؤلؤ ذهبي Bare Study
242 Shader Brush