M·A·C FLUIDITY رسوم فنيّة لجمال عينيك

M·A·C FLUIDITY

العيون الخلابة المذهلة على بُعد تمريرة بسيطة ، Fluidline Eye Liner الجديد من ماك يجمع اللاينر المفضل لديك المفعم باللون مع تنوع القلم للون ينبض بالحياة ينساب عبر الجفون مثل الحبر السائل. رأس أداة التطبيق الدقيق جداً يمنح خطاً أملساً عالي التركيز

مقاوم للتلطخ ويجف بسرعة للمسة نهائية جريئة مثل فن الخط ولكن لعيونك.

FLUIDLINE PEN

أسود Retro Black

أسود بحري غامق Indelibly Blue

أخضر بحري Privet

PRO LONGWEAR PAINT POT

بيج كريمي Layin’ Low

رمادي داكن متوسط Groundwork

بيج طبيعي Painterly

بيج أصفر Soft Ochre

بيج ناعم مع لؤلؤ ذهبي Bare Study

242 Shader Brush