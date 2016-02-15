MISS DIOR رذاذ العطر الحريري للجسم من ديور

كنسمة رقيقة ملؤها الرهافة والاحساس، يدعوكِ عطر ديور الجديد “Miss Dior Silky Body Mist” الى تجربة فريدة في عالم العطور.

جيل جديد من الرطوبة يحافظ على ترطيب البشرة ويتركها ناعمة كالحرير.

انه عبارة عن مزيج فريد من نوعه يجمع بين طياته فوائد العناية بالبشرة مع الإحساس بإنتعاش وخفة لا مثيل لهما.

تركيبة مبتكرة تشعل الحواس وذات ملمس حريري كالنسيم العليل.

إنه كعِناق لطيف يطيل جاذبية وسحرMiss Dior المفعمة برائحة الزهور والتي يسهل تمييزها والتعرف اليها بسرعة.

يقدم رذاذ العطر الحريري للجسم Miss Dior Body Mistالحريري الملمس خفة الضباب لاحتوائه على خصائص مرطبة للبشرة الى جانب توفيره متعة شمية فورية.

إن رش كمية وافية من هذا العطر كفيلة بفرش وتوزيع الرطوبة على البشرة كغيمة ناعمة ومنعشة.

ينساب بلطف على البشرة فيرطبها بخطوة واحدة في غاية السهولة.

تجربة شم غنية تطيل أمَد Miss Dior وتزيذ من سحره المفعم برائحة وخواص الأزهار المنعشة والمسك الطبيعي على البشرة.

تنسج تركيبة Miss Dior Mist الحريرية درباً مزهراً ملؤه الرقة والخفة والنعومة. إنه نهج عطري في غاية السرية والحميمية؛ لحظة تأمل وتفرّد مع الذات في طقوس الجمال الحقيقية الراقية."

فرانسوا ديماشي

بأناقة ورقي، يملأ رذاذ العطر الحريري للجسم Miss Dior Body Mist بسلاسة عبوة Miss Dior الأسطورية بتصميم نسيج النجوم الأيقوني المحفور بعناية على العبوة الزجاجية.

ببساطة، إنه طقس جمالي يومي يجمع ما بين العناية بالبشرة والمتعة من جهة والانتعاش والإثارة من جهة اخرى.