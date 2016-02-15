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وزير القوى العاملة: لأول مرة.. إنشاء مراكز للتدريب داخل المصانع

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وزير القوى العاملة: لأول مرة.. إنشاء مراكز للتدريب داخل المصانع وزير القوى العاملة: لأول مرة.. إنشاء مراكز للتدريب داخل المصانع
أعلن الدكتور جمال سرور، وزير القوى العاملة، وضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز للتدريب داخل المصانع لأول مرة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء هذه المراكز بتمويل من الوزارة لإتاحة فرص جديدة للعمل، وللتغلب على ندرة العمالة الفنية المدربة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة البحيرة لافتتاح مركز التدريب المهنى بمركز حوش عيسى، بمرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والمهندسة نادية عبدة نائب المحافظ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد وزير القوى العاملة على المتابعة المكثفة لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال داخل المنشآت الصناعية،
>من خلال الحملات التفتيشية على تلك المنشآت، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة.

وشدد الوزير على استقرار أوضاع العاملين المصريين فى الخارج، والذين يبلغ عددهم أكثر من 8 ملايين شخص، مشيرا إلى متابعة المكاتب العمالة بالسفارات المصرية بالخارج لأى مشاكل تخص العمال المصريين والعمل على حلها، لافتا إلى تكثيف الاجتماعات التشاورية مع وزراء العمل العرب لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، وحل أى مشاكل فى هذا الشأن.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه سيتم عرض مشروع قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء قريبا، تمهيدا لإقراره من مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون الجديد راعى التوازن بين حقوق العمال ومطالب منظمات الأعمال، لافتاً إلى تشكيل محاكم عمالية خاصة لسرعة البت فى الدعاوى القضائية الخاصة بالعمال، مشيرا إلى إعداد التعديلات الخاصة بقانون الخدمة المدنية خلال أيام من أجل إقراره من مجلس النواب.
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مصر 365