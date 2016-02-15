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مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع توك توك فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع توك توك فى القنطرة شرق بالإسماعيلية مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع توك توك فى القنطرة شرق بالإسماعيلية
لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بشارع العريش بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد هشام طايل مأمور مركز القنطرة شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم"10054" أجرة شمال سيناء مع توك توك بشارع العريش دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "إسراء.م" 16 سنة طالبة، و"هبة الله .ح" 15 سنة مقيمتان القنطرة شرق، و"عصام .ف" 39 سنة سائق التوك توك.

تم نقل المتوفين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق المركزى، وتحرر المحضر اللازم الحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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