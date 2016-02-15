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مقتل 14 مدنيًا في قصف «متعمد» لـ«أطباء بلا حدود» في سوريا

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مقتل 14 مدنيًا في قصف «متعمد» لـ«أطباء بلا حدود» في سوريا مقتل 14 مدنيًا في قصف «متعمد» لـ«أطباء بلا حدود» في سوريا

أطباء بلا حدود – ارشيفية

لقي 14 مدنيًا حتفهم، اليوم الإثنين في غارة جوية، يعتقد أنها روسية، استهدفت مستشفى مدعومًا من منظمة “أطباء بلاد حدود” جنوب مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان لها اليوم، إن الضربات كانت “متعمدة”، وإن هناك ثمانية مفقودين.

وقال ماسيمليانو ريبودينجو، رئيس بعثة المنظمة: “هذا هجوم متعمد على منشأة صحية”، مضيفًا “تدمير هذا المستشفى يحرم نحو 40 ألف شخص من الرعاية الصحية في منطقة الصراع هذه”، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

وقالت المنظمة إن المستشفى دمر، بعد أن سقطت عليه أربعة صواريخ عقب هجومين بفاصل بضع دقائق، وهناك ثمانية مفقودين على الأقل، ولم تحدد أطباء بلا حدود مصدر الضربات الجوية.

 

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