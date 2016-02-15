خطة عاجلة لمواجهة فيروس زيكا وحمى الدنج بأسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن خطة المحافظة العاجلة لمواجهة فيروس زيكا ومنع انتشاره، وذلك من خلال إجراءات مكافحة الحشرات وناقلات الأمراض بالتنسيق مع مديريات الصحة والزراعة ورؤساء المراكز والأحياء والاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع والمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بالفيروس حتى الآن بالمحافظة.

وشدد المهندس الدسوقى على اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتجفيف البرك والمستنقعات والتخلص من تجمعات القمامة بالقرى والمراكز التى شهدت ظهور لحشرة «Aedes aegypti» الناقلة لمرض حمى الدنج وفيروس زيكا فى أماكن محدودة وبكثافة قليلة ومنها مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط شمال المحافظة، بالإضافة إلى نشر فرق الترصد بمختلف القرى والمراكز لرصد أى انتشار للحشرات أو ظهور أى حالات إصابة بين البشر وعمل تقارير مستمرة للحالة العامة.

و من جانبة أكد الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط على تنفيذ خطة مواجهة الأمراض من خلال نشر المعامل المتنقلة بمختلف الوحدات الصحية وبالتنسيق مع المعامل المركزية بوزارة الصحة لأخذ عينات من يرقات البعوض والبعوض البالغ لتحليلها والتأكد من خلوها من فيروس حمى الدنج وزيكا، بالإضافة إلى المكافحة المستمرة للبعوض وتطهير البرك والمستنقعات والقضاء على أماكن تجميع القمامة ورفع الوعى الصحى للمواطنين لمواجهة الحشرات الناقلة للأمراض والتعامل مع أى حالات إصابة قد تحدث ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات المنتشرة بالمحافظة وبجميع منافذ الحجر الصحى، لافتاً إلى تدريب فريق من الأطباء والتمريض للتعامل مع تلك الفيروسات وتوعية المواطنين عن المرض والتعامل مع الشكاوى .