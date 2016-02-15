ضبط 5 أطنان ملح فاسد قبل بيعها للمواطنين بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط 5 أطنان ملح طعام فاسد بحوزة عامل قبل بيعها للمواطنين.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة النقيب على الكتبى، رئيس مباحث تموين نجع حمادى، من ضبط "هانى.م.ع" 28 عامًا، عامل، بعد العثور بحوزته على 5 أطنان ملح طعم فاسد قبل بيعها للمواطنين.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1676 لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.