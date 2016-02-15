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بدء محاكمة المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة "سك العملة"

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بدء محاكمة المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة "سك العملة" بدء محاكمة المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة "سك العملة"
بدأت منذ قليل الدائرة 3 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة 8 متهمين فى قضية سرقة مصلحة "سك العملة".

حضر المتهمين باكراً فى حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة وتم إيداعهم قفص الاتهام.

وأحال المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام ، 8 متهمين فى واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة "سك العملة" إلى محكمة الجنايات.

وكان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التي تزن 65 كيلو جرام، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.


>- اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـسرقة مصلحة "سك العملة"

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