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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات السيطرة على حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، على حريق فى شقة سكنية بشارع عبد المجيد موسى التابع لدائرة قسم بولاق الدكرور، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات، ومنع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق.

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مصر 365