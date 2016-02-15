دفاع سائق "الملاكى" فى حادث مقطورة المنيب يحمل سيارة مجهولة السبب

استمعت محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار مختار البديوى فى ثانى جلسات محاكمة "محمد.ع" سائق، و"محمد.س" المتهمين فى حادث سقوط مقطورة المنيب واللذين يواجهان اتهامات بالقتل الخطأ، مما تسبب فى مصرع 10 وإصابة 13 آخرين، إلى أقوال مرافعة دفاع المتهم الأول سائق السيارة الملاكى والذى قال إن موكله كان يسير فى طريقه وفوجئ بسيارة ملاكى انحرفت تجاهه وكسرت عليه الطريق، ما دفعه لاتخاذ رد فعل سريع بالانحراف قليلا تجاه اليسار لتفادى الاصطدام به، ما أدى إلى وقوع الحادث .

وأضاف أن موكله كان يلتزم بكافة تعليمات المرور أثناء سيره والدليل على ذلك أنه فور وقوع الحادث فإن "الإيرباك" فتحت، وهو ما لم يكن يحدث لو أنه لم يكن رابطا حزام الأمان ويسير بسرعة طبيعية، وطالب فى نهاية مرافعته برفض الدعوى المدنية متضامنا مع دفاع المتهم الأول وبراءة موكله مما نسب إليه.

كان المتهمان قد وصلا إلى قاعة المحكمة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وسط حراسة أمنية مشددة، ومع بدء الجلسة حرصا على الجلوس على مقاعد المحامين يتابعان مرافعة الدفاع.