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شرطة المرافق تشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالجيزة

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شرطة المرافق تشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالجيزة شرطة المرافق تشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالجيزة
شنت شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة لرفع المعوقات من الطريق العام، وضبط الكافتيريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 38 أسطوانة غاز وثلاجات عرض وكراسى بلاستيك بدائرة قسم الجيزة وضبط 94 كرسيا بلاستيكيا وخشب وفاترينات واستاندات حديدية بالدقى وضبط 26 ثلاجة عرض واستاندات حديدية وموازين حساسة ومخالفات مرورية بالعمرانية وضبط 122 ميزانا وكراسيا بمنطقة أبو النمرس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأُخطرت النيابة للتحقيق.

كما شنت مباحث المصنفات الفنية بالجيزة حملة للمرور على المحال والمقاهى لضبط الحالات المخالفة للقانون بالهرم، أسفرت عن ضبط 19 مخالفة إدارة مقهى وعرض قنوات مشفرة بدون ترخيص وإدارة 3 محلات ألعاب بلاى ستيشن بدون ترخيص، وإدارة مطبعة ومحل لكتابة الرسائل العلمية بدون ترخيص، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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