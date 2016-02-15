4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالوراق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بشارع بدوى عبد النعيم بالوراق دون وقوع إصابات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بعقار سكنى بالوراق.
وانتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات، وتم منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتبين نشوب الحريق بداخل مطبخ وغرفة نوم الشقة السكنية وتمت السيطرة عليه، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن الحريق.