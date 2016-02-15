4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالوراق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بشارع بدوى عبد النعيم بالوراق دون وقوع إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بعقار سكنى بالوراق.

وانتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات، وتم منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتبين نشوب الحريق بداخل مطبخ وغرفة نوم الشقة السكنية وتمت السيطرة عليه، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن الحريق.