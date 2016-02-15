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الجمعة المقبلة.. طرح تذاكر حفل عازف الترومبيت العالمى«إبراهيم معلوف»

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الجمعة المقبلة.. طرح تذاكر حفل عازف الترومبيت العالمى«إبراهيم معلوف» الجمعة المقبلة.. طرح تذاكر حفل عازف الترومبيت العالمى«إبراهيم معلوف»

تستضيف شركة ” Sawt Music” لآول مرة فى عازف الترومبيت العالمى والحائز على جائزة “أفضل فنان موسيقى عالمية” في المهرجان الفرنسي، الفنان”إبراهيم معلوف”،وذلك بالحفل المقام على مسرح الصوت والضوء يوم السبت 19 مارس المقبل.

إبراهيم معلوف اللبناني  الآصل والفرنسي الجنسية تجمع اعماله بين موسيقى الچاز العالمية والموسيقى الشرقية، ومن المقرر ان يقدمج بالحفل أحدث مشاريعة الفنيه “Red & Black Light” ،بالإضافة لمؤلفاته “حشيش_رغبات _ظلال_ضياع_التشتت_حلم_أرتجال” وغيرها

وينتمى معروف لعائلة فنية فوالده هو عازف الترومبيت نسيم معلوف ،ووالدته هى عازفة البيانو ندى معلوف ،وجده الصحفى الموسيقى رشدى معلوف.

تجدر الإشارة ان تذاكر الحفل يبدأطرحها الجمعه المقبل 19مارس،ومن المقرر ان تعلن الشركة المنظمه عن أماكن البيع خلال الأيام القادمه.

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