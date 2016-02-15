مدير تعليم القاهرة للمحافظ: "بنتحايل على رؤساء الأحياء لتنظيف محيط المدارس"

طلبت فاطمة إسماعيل خضر، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أن يأمر رؤساء الأحياء بالتعاون مع الإدارات التعليمية فى تنظيف محيط المدارس، قائلة، "بنتحايل على رؤساء الأحياء عشان ننظف محيط المدارس ومفيش تعاون"، ورد عليها المحافظ، "جهزى لى قائمة يومية بـ10 مدارس بها مشاكل لحلها".

كما طلبت فاطمة خضر من المحافظ، أثناء اجتماع المكتب التنفيذى لمحافظة القاهرة، أن يتم إزالة وتهذيب الأشجار المتدلية داخل المدارس نظرا لما تسببه من أذى للطلاب فى حالة سقوط أحد جذوعها عليهم، بالإضافة إلى أن الأشجار القديمة تحوى ثعابين.