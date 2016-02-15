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مستشفى 57357: تشغيل جهاز جديد يرفع نسبة الشفاء من السرطان لـ92% الأربعاء المقبل

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مستشفى 57357: تشغيل جهاز جديد يرفع نسبة الشفاء من السرطان لـ92% الأربعاء المقبل مستشفى 57357: تشغيل جهاز جديد يرفع نسبة الشفاء من السرطان لـ92% الأربعاء المقبل
قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357: إن المستشفى قام بشراء جهاز رنين مغناطيسى حديث، سيتم تشغيله الأربعاء المقبل، مؤكدا أن هذا الجهاز سيرفع نسبة الشفاء لـ92% .

وأضاف خلال الاحتفالية التى تنظمها أكاديمية البحث العلمى بمستشفى سرطان الأطفال357 57 للاحتفال بمرور عام على إطلاق مبادرة جامعة الطفل ورسم بسمة على وجوه الأطفال بالمستشفى، أن المستشفى وضع فى خطته الوصول لنسبة شفاء 80% بنهاية لعام الجارى، مؤكدا أن المستشفى هو الأكبر من نوعه فى العالم مشيرا إلى أن فترة العلاج بالمستشفى 3سنوات .

وتابع أبو النجا، أن 99% من أساتذة السرطان بمصر موجودون بالمستشفى مؤكدا أن خبراتهم عالمية ومميزين جدا حول العالم.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تقام بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور ممدوح نصار نائب رئيس جامعة القاهرة ومسئولى المستشفى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومنسقى الجامعة بالجامعات المختلفة وعدد من الأطفال المشاركين فى جامعة الطفل.

احتفالية مستشفى سرطان الأطفال 57357 وأكاديمية البحث العلمى (1)

احتفالية مستشفى سرطان الأطفال 57357 وأكاديمية البحث العلمى (2)

احتفالية مستشفى سرطان الأطفال 57357 وأكاديمية البحث العلمى (3)

احتفالية مستشفى سرطان الأطفال 57357 وأكاديمية البحث العلمى (4)

احتفالية مستشفى سرطان الأطفال 57357 وأكاديمية البحث العلمى (5)

- مدير مستشفى"57357": 73.7% نسبة الشفاء فى 2015.. ونهدف للوصول إلى 80%
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