مسئولة يابانية: السيسى مهتم بالاستفادة من تجربة اليابان فى التعليم

أعربت يوريكو كواك عضوة مجلس النواب اليابانى رئيسة الجمعية البرلمانية للصداقة اليابانية المصرية، عن تطلع بلادها إلى الزيارة التى سيجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان نهاية الشهر الحالى.

وأوضحت يوريكو كواك، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش زيارتها الحالية لمصر، أن الرئيس السيسى مهتم بدعم التعاون بين مصر واليابان ولاسيما فى مجال التعليم والبحث العلمى، والاستفادة من تجربة التعليم فى اليابان، خاصة فيما يتعلق بإكساب الأطفال العادات التى من شأنها أن تحسن من سلوكياتهم، وذلك ضمن مناهج وبرامج التعليم المصري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من خلال الجامعة اليابانية بمدينة برج العرب.

وأضافت، أن الرئيس السيسى سيبحث مع المسئولين اليابانيين خلال الزيارة فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين، مثل زيادة المساهمة اليابانية فى المتحف الكبير الذى يقام بجوار الأهرامات، وإسهام اليابان فى إقامة الخط الرابع من مترو الانفاق، وغيرها من المشاريع الأخرى.

وأعربت يوريكو كواك عن أملها فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، بعد انتخاب مجلس النواب المصرى الجديد، بما يعود بالنفع على الجانبين.

ومن ناحية أخرى، أعربت المسئولة اليابانية عن تطلعها إلى تحقيق علاقة أقوى، من خلال التعاون فيما يخص بتمكين المرأة والشباب، من خلال المنتدى حول النمو الشامل والتمكين "دور المرأة والشباب فى تنمية المجتمعات: مصر واليابان.. تبادل الخبرات"، الذى نظمته أمس فى القاهرة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) فى مصر، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ووزارة الخارجية المصرية، وسفارة اليابان فى مصر.

وأشارت إلى أن اليابانيين عادة ما يأتون إلى مصر للسياحة أو غيرها من الأغراض، ولكن لم يحدث تواصل بين الجانبين على مستوى المرأة أو الشباب، ومن هنا تأتى أهمية هذا الحوار المباشر الذى ربما يحدث لأول مرة، كخطوة أولى فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين فى هذا المجال.

ولفتت يوريكو كواك، إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أدت إلى حصول ٨٩ من السيدات على عضوية مجلس النواب المصرى، وهذه النسبة من شأنها أن تؤثر إيجابيًا على التشريعات التى سيقرها البرلمان بما سيعود بالنفع والفائدة على المرأة فى المجتمع المصرى.

وأضافت، "أن نسبة السيدات فى البرلمان المصرى أكبر من مثيلتها فى البرلمان اليابانى"، مشيرة إلى أن المرأة فى الكثير من البلدان لا تجد الفرصة الكافية لتحسين وضعها، والمرأة بصفتها القوة الناعمة فى المجتمع يمكنها أن تحقق الكثير، والتعاون بين المرأة فى مصر واليابان من شأنه أن يدعم هذه النقطة أيضًا"، ولفتت إلى أن مصر واليابان بلدان شرقيان بطبيعتهما ولهما عادات وتقاليد متقاربة.

واستعرضت النائبة اليابانية فرص التعاون بين القاهرة وطوكيو لدعم دور الشباب من خلال التعليم والرياضة وغيرهما من القطاعات.