حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن عبدالله الشامسي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صباح اليوم - في مسجد الجامع الكبير في منطقة شعم في رأس الخيمة - صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن عبدالله جمعة حسن الشامسي الذي ارتقى إلى العلا مع من سبقوه من إخوانه الشهداء من جنودنا البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في عملية " إعادة الأمل " في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه .. الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي .. بجانب عدد من أعيان البلاد والمسؤولين ومنتسبي القوات المسلحة وجموع غفيرة من المواطنين.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ بعد ما ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة شعم في رأس الخيمة التعازي لأهل الشهيد في خيمة العزاء، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات تودع اليوم أحد جنودها البواسل الذي قدم روحه فداء للحق والواجب الوطني ونصرة المظلوم في ميادين العز والشرف لينعم شعب اليمن بالأمن والاستقرار.