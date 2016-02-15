أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن عبدالله الشامسي

Google+ Print
حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن عبدالله الشامسي حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن عبدالله الشامسي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صباح اليوم - في مسجد الجامع الكبير في منطقة شعم في رأس الخيمة - صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن عبدالله جمعة حسن الشامسي الذي ارتقى إلى العلا مع من سبقوه من إخوانه الشهداء من جنودنا البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في عملية " إعادة الأمل " في اليمن والذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه .. الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي .. بجانب عدد من أعيان البلاد والمسؤولين ومنتسبي القوات المسلحة وجموع غفيرة من المواطنين.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ بعد ما ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة شعم في رأس الخيمة التعازي لأهل الشهيد في خيمة العزاء، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات تودع اليوم أحد جنودها البواسل الذي قدم روحه فداء للحق والواجب الوطني ونصرة المظلوم في ميادين العز والشرف لينعم شعب اليمن بالأمن والاستقرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن