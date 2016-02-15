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ثلاثة سفراء جدد للدولة يؤدون اليمين القانونية أمام محمد بن راشد

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ثلاثة سفراء جدد للدولة يؤدون اليمين القانونية أمام محمد بن راشد ثلاثة سفراء جدد للدولة يؤدون اليمين القانونية أمام محمد بن راشد

أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله  "، علي عبدالله الأحمد سفير الدولة المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وأحمد محمد يوسف الطنيجي سفير الدولة المعين لدى جمهورية بيلاروسيا وأحمد حاتم برغش المنهالي سفير الدولة المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية، اليمين القانونية كسفراء جدد للدولة لدى هذه الدول الصديقة، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأقسم السفراء " على أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترموا دستور الدولة وقوانينها وأن يضعوا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار ويؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والاخلاص وأن يحافظوا على أسرارها  ".

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفراء الثلاثة النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الجديدة خدمة لمصالح دولتنا وشعبنا العليا .. مؤكدا سموه أننا في دولة الإمارات قيادة حكومة نستمد قدرات أبناء و بنات شعبنا الأوفياء .. من إيماننا بالله عز وجل وتلاحمنا الوطني والمجتمعي ونؤمن بالتعايش والسلام والمساواة بين الشعوب كافة وهذه السياسة الثابته لدولة الإمارات منذ قيامها .. ووجههم سموه بأن يكونوا مؤمنين بقدراتهم وتوظيفها لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا والدول المعنيين فيها.

حضر مراسم أداء اليمين ـ الذي جرى في قصر المشرف في أبوظبي قبل ظهر اليوم ــ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومحمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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