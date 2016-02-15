"العربية للتصنيع" توقع برتوكولاً لإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف بالفيوم

شهد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ومحافظ الفيوم المستشار وائل مكرم، وفاطمة بركة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث، والمهندس محمد زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع والمهندس عبد الصادق أحمد رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة، مراسم توقيع برتكول لإنشاء محطات "معالجة الصرف الصحى المدمجة" بمحافظة الفيوم.

وفقا لجوانب البرتوكول يتم توفير محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 400 متر مكعب يوميا لعزبة عاشور التابعة للوحدة المحلية لمركز الفيوم لتمويل من مؤسسة أخبار اليوم لمواجهة الكوارث بقيمة 1.1 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العربية للتصنيع ذات خبرة طويلة وممتدة فى التعاون مع كافة المحافظات لإقامة محطات الصرف الصحى كما تجدر الإشارة إلى أن التعاون قائم بين الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الفيوم فى العديد من مشروعات التنمية المحلية سواء فى أعمدة الإنارة وحضانات الأطفال ومحطات مياه الشرب وغيرها بدعم وتمويل من المحافظة ووزارة التنمية المحلية.