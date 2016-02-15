وزير النقل يعلن انطلاق مشروع توأمة السلامة بالسكة الحديد

أعلن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، انطلاق مشروع توأمة السلامة بالسكة الحديد بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى، وذلك فى حضور ممثلى وزارة التعاون الدولى وسفيرى الاتحاد الأوروبى، وإسبانيا بالقاهرة.

وقال وزير النقل خلال إطلاقه المشروع، إن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى يؤكد أن الوزارة فى طريقها لتنفيذ مشروع السلامة بالسكة الحديد، وأنه يستهدف تطبيق إجراءات السلامة ومنح رخص للسائقين وتدريب العاملين بالسكة الحديد.

- بدء مؤتمر سلامة السكة الحديد بحضور وزيرى النقل والتعاون الدولى