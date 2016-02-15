الإسكان تطرح أكبر قرعة أراضى بواقع 23 ألف قطعة أرض الأسبوع المقبل

كشف المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، عن أنه سيتم طرح أضخم قرعة أراضى إسكان اجتماعى ومُتميز، وأكثر تميزا، الأسبوع المقبل وذلك لتلبية طلبات المواطنين، وإحداث التنمية المطلوبة فى المدن الجديدة، وذلك بنظام القرعة العلنية.

وأوضح أن القرعة ستتضمن نحو 23307 قطع أراضٍ، بمساحات مختلفة، تتراوح بين 209 م2 و1500 م2، لمختلف شرائح المجتمع "إسكان اجتماعى، ومتميز، وأكثر تميزا"، مشيرا إلى أن هذه الأراضى تطرح كمرحلة أولى، من إجمالى 60 ألف قطعة أرض سكنية، بمساحة حوالى 35 مليون م2.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسليم نماذج معمارية للفائزين بالقرعة، بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، حيث يمكن للمواطن الحصول على تراخيص البناء مع استلام قطعة الأرض، فى حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

وكان المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: قد أكد أنه سيتم طرح 10981 قطعة أرض "إسكان اجتماعى"، موزعة كالتالى: 1767 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و2876 قطعة بمدينة بدر، و2070 بالعاشر من رمضان، و2278 بالسادات، و303 قطع بسوهاج الجديدة، و138 بطيبة الجديدة، و200 قطعة فى أسيوط الجديدة، و1138 فى قنا الجديدة، و211 قطعة أرض بالصالحية الجديدة.

وأضاف "سيتم طرح 7559 قطعة أرض "إسكان متميز"، موزعة على المدن التالية: 824 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و99 قطعة بطيبة الجديدة، و500 بالعاشر من رمضان، و2222 بالسادات، و497 قطعة بأسيوط الجديدة، و962 بمدينة بدر، و315 بـ6 أكتوبر، و842 بالمنيا الجديدة، و453 ببرج العرب الجديدة، و274 بأخميم الجديدة، و96 بالفيوم الجديدة، و212 بالنوبارية الجديدة، و77 قطعة أرض بأسوان الجديدة، و186 ببنى سويف الجديدة".

وأوضح المهندس طارق السباعى أنه سيتم طرح 2767 قطعة أرض "إسكان أكثر تميزا"، وستطرح بأعلى مقدم، فى المدن التالية "484 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و182 قطعة بدمياط الجديدة، و43 بالشروق، و32 بالعبور، و14 قطعة أرض فى 15 مايو، و179 قطعة فى الشيخ زايد، إضافة إلى 1833 قطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة".

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