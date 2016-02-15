تركيا تنفي إرسال جنود إلى سوريا

نفى وزير الدفاع التركي، عصمت يلمظ، اليوم الاثنين، تقرير عن أن بعض الجنود الأتراك دخلوا سوريا في مطلع الأسبوع، وقال إن أنقرة لا تفكر في إرسال قوات إلى سوريا.

وعندما سألته لجنة برلمانية عن هذا الإدعاء الذي ورد في خطاب بعثت به وزارة الخارجية السورية، لمجلس الأمن الدولي، قال يلمظ “ليس صحيحا”، مؤكدًا ”ليس هناك تفكير في دخول جنود أتراك سوريا”.

وقالت الحكومة السورية، إن قوات تركية يعتقد أنها كانت بين مئة مسلح دخلوا سوريا يوم السبت، مع 12 شاحنة محملة بالرشاشات الثقيلة في عملية تهدف إلى تزويد مسلحي المعارضة بالأسلحة.

وقصف الجيش التركي في بداية هذا الأسبوع، أهدافًا لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بعد أن سيطروا على قاعدة جوية شمالي حلب وطالب رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، وحدات حماية الشعب بالانسحاب من المناطق التي انتزعت السيطرة عليها من أيدي مسلحي المعارضة.

وحث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، امس، روسيا على وقف قصف المعارضة “المعتدلة” في سوريا ضمن حملة موسكو لدعم حليفها الرئيس بشار الأسد، وهي حملة يرى الغرب أنها عقبة كبرى أمام جهود إنهاء الحرب.

ونفى يلمظ تقارير قالت إن طائرات سعودية، وصلت إلى قاعدة إنجيرليك التركية، لقتال تنظيم “داعش” لكنه قال إن السعودية اتخذت بالفعل قرارًا بإرسال أربع طائرات من طراز إف-16.