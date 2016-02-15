أهالي «أبو تيج» بأسيوط يتقدمون ببلاغ ضد «السبكي» يتهمونه بالإساءة لنساء الصعيد‎

تقدم نقيب المحامين بأسيوط، محمد عبد العظيم كركاب وعدد من أهالى أبوتيج فى محافظة أسيوط ببلاغ لقسم شرطة أبو تيج يتهمون فيه تيمور السبكي وخيرى رمضان بالإساءة لنساء الصعيد وإتهامه لهم بالخيانة الزوجية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من الرائد أحمد حربىرئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج يفيد وصول بلاغ من كلا من “محمد عبد العظيم كركاب نقيب المحامين بأسيوط,ومحمود عبد الجليل ,ومحمد محمود محمد,وحازم عثمتن,علاء الدين عبد العظيم ” يتهمون فيه تيمور السبكى وخيرى رمضان، بالإساءة لنساء الصعيد بأكمله وذلك بالألفاظ والإتهامات ونها ما ذكره من أن نساء الصعيد أكثر النساء تعرضا للزنا لغياب أزواجهن المغتربين وكذلك إتهامه لنساء الصعيد بأنهن أكثر عرضة للخيانة الزوجية.

> تم تحرير المحضر رقم 396 إدارى أبو تيج، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.