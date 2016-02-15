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الإثنين.. منة شلبي تفتح «دولاب أسرارها» لـ«صاحبة السعادة» على cbc

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الإثنين.. منة شلبي تفتح «دولاب أسرارها» لـ«صاحبة السعادة» على cbc الإثنين.. منة شلبي تفتح «دولاب أسرارها» لـ«صاحبة السعادة» على cbc

منة شلبي في «صاحبة السعادة»

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة منة شلبي، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي في حلقة تحت عنوان “دولاب البنت” وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساءً.

وتكشف منه شلبي خلال الحوار عن مرحلة مراهقتها وما بعدها حيث الشباب والأنوثة خاصة وأن أي بنت يكون له خصوصياتها في تلك الفترة، وتجمع أشياء خاصة بها، وتدمن أشياء أخرى، وتختفي بعض الأسرار عن الآخرين.

كما توضح الفنانة ما كانت تخفيه داخل “دولابها” من الأسرار أو الطموحات أو الآمال، هذه الأشياء التي لا تحب الفتاة أن يشاركها فيها أحد، وغالبا ما يراها البعض بسيطة أو تافهة، ولكنها تعني للفتاة أشياء كثيرة سواء مشاعر أو ذكريات لا تنسى.
> ويفتح البرنامج صندوق أسرار منه شلبي وما كانت تخفيه داخل غرفتها، ودولابها، وتكشف العديد من الأسرار خلال الحلقة.

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