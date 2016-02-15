أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

برلمانى ليبى يدعو مجلس النواب للموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

Google+ Print
برلمانى ليبى يدعو مجلس النواب للموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى برلمانى ليبى يدعو مجلس النواب للموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

دعا عضو مجلس النواب الليبى مصطفى أبو شاقور مجلس النواب إلى الموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، على أن تبدأ عملها فى العاصمة طرابلس بليبيا.

وأكد أبو شاقور، فى مقابلة تلفزيونية عبر قناة «ليبيا» الفضائية اليوم، أن كثيرا من أعضاء المجلس متواجدون فى طبرق، مرجحا أن التصويت اليوم، على حكومة الوفاق التى قدمها المجلس الرئاسى الليلة الماضية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وأضاف أبو شاقور أن حكومة الوفاق استطاعت أن تتعامل مع مطالب مجلس النواب بما يتعلق بأشخاص بعينهم وبعدد الوزراء.

يذكر أن المجلس الرئاسى الليبى أعلن الليلة الماضية أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى تتضمن 13 وزارة وخمسة وزراء دولة بينهم 3 سيدات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365