برلمانى ليبى يدعو مجلس النواب للموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

دعا عضو مجلس النواب الليبى مصطفى أبو شاقور مجلس النواب إلى الموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، على أن تبدأ عملها فى العاصمة طرابلس بليبيا.

وأكد أبو شاقور، فى مقابلة تلفزيونية عبر قناة «ليبيا» الفضائية اليوم، أن كثيرا من أعضاء المجلس متواجدون فى طبرق، مرجحا أن التصويت اليوم، على حكومة الوفاق التى قدمها المجلس الرئاسى الليلة الماضية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وأضاف أبو شاقور أن حكومة الوفاق استطاعت أن تتعامل مع مطالب مجلس النواب بما يتعلق بأشخاص بعينهم وبعدد الوزراء.

يذكر أن المجلس الرئاسى الليبى أعلن الليلة الماضية أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى تتضمن 13 وزارة وخمسة وزراء دولة بينهم 3 سيدات.

>