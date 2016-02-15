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بالصور.. نيابة العاشر من رمضان تصدر قرارا بإعدام 20 ألف زجاجة عصير فاسدة

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بالصور.. نيابة العاشر من رمضان تصدر قرارا بإعدام 20 ألف زجاجة عصير فاسدة بالصور.. نيابة العاشر من رمضان تصدر قرارا بإعدام 20 ألف زجاجة عصير فاسدة
أصدرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة قرار بإعدام 19440 عبوة من العصائر المتنوعة "الجوافة والبرتقال" كانت محرزة على ذمة القضية رقم 6441 ج ثان العاشر ضد شركة كبرى بالمنطقة الصناعية البى فور، بعد ورود تقرير معامل الصحة بالإفادة بأن المضبوطات غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة كمال البلتاجى مدير إدارة تموين العاشر من رمضان وعيسى حسينى مفتش تموين والنقيب شادى محمد ضابط شرطة بقسم ثان العاشر ومحمد حمدى مفتش أغذية العاشر وتم إعدام الكمية بالكامل بدفنها بالرمال.

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