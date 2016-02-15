مجلس كلية الآداب فى السويس يناقش استعدادات التيرم الثانى

عقد مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السويس اجتماعه رقم 17 لسنة 2016، برئاسة الدكتور جمال رجب سيد، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والمشرف على الكلية، وبحضور السادة الوكلاء ورؤساء الأقسام.

وناقش مجلس كلية آداب الذى ترأسه الدكتور جمال رجب، العديد من الموضوعات؛ منها اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول ومناقشة الطلبات المقدمة لرسائل الماجستير والدكتوراه، ومناقشة وضع جدول ثابت للفرق حتى نهاية العام، والتأكيد على سير العلمية التعليمية بانتظام، وتناول المجلس الاستعداد بشأن الخدمة العامة لطلاب الفرق فى الهيئات والمؤسسات.